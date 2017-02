Michel in gesprek met Amerikaans vicepresident: België niet eens met 'fragmentering' EU

Michel ontving Pence zondagavond op Hertoginnedal. Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reyndersschoof mee aan voor het diner. De premier was blij met de kans die hij had gekregen om meer duidelijkheid te krijgen over de strategie van de komende jaren.

"Maar het was voor ons ook belangrijk om een boodschap te geven, bijvoorbeeld onze steun aan een sterke Europese toekomst en een belangrijke rol voor de NAVO bij het verzekeren van de veiligheid in Europa", aldus Michel.

I welcome @VP #Pence to Brussels. Belgium and USA are strong allies and face many common challenges pic.twitter.com/MVkwdCcVkB -- Charles Michel (@CharlesMichel) 19 februari 2017

Michel vond in Pence een zeer aandachtige gesprekspartner, klonk het. De Amerikaanse president Donald Trumphaalde de afgelopen weken fors uit naar de Europese Unie en de NAVO, maar die boodschap herhaalde Pence in ieder geval niet. Michel: "Misschien is er een afstand tussen een publieke boodschap vanuit de Verenigde Staten en de concrete engagementen in Europa."

In ieder geval hecht Michel veel belang aan het feit dat Pence een maand na het aantreden van de regering-Trump Europa aandoet. "Dat is een teken van een administratie in de richting van een sterke band die ze met Europa willen."

Vicepresident Pence komt uit Duitsland, waar hij deelnam aan de internationale veiligheidsconferentie van München. Maandag houdt hij overleg met Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini.

Zoals de traditie het wil, zijn de veiligheidsmaatregelen voor het hoge Amerikaanse bezoek bijzonder streng. Dat zal maandag niet anders zijn, wanneer Pence de EU-leiders ontmoet in de Europese wijk én de NAVO-top in het hoofdkwartier aan de Leopold III-laan in Brussel.