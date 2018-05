Michel: 'Communicatie door vakbonden over lijst zware beroepen was onduideijk'

Groen licht voor de lijst met zware beroepen binnen de overheidssector is nog niet meteen voor vandaag. De regering gaat de geplande procedure volgen, zei premier Charles Michel vrijdag na afloop van de ministerraad.

De christelijke en liberale vakbonden sloten woensdagavond een akkoord af met pensioenminister Daniel Bacquelaine over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent bij de overheid. Wie een zwaar beroep uitoefent, zal ofwel vroeger op pensioen kunnen of een hoger pensioen krijgen. Ook een lijst met zware overheidsberoepen werd onderhandeld door het kabinet Bacquelaine.

Er kwam al gauw kritiek op de lijst, die een uitgebreide opsomming bevat met zware beroepen. 'Er is geen lijst in mijn ogen', zo liet de liberale vicepremier Alexander De Croo vrijdagochtend nog voor de start van de ministerraad verstaan. 'De mening van de vakbonden is interessant, maar het is de regering die beslist'.

Na afloop van de ministerraad benadrukte de premier dat, zoals gepland, stap voor stap zal worden tewerk gegaan. Dat betekent dat er een link moet zijn met de privésector - met andere woorden dat ook in de privésector er een aflijning moet zijn van de zware beroepen - , dat er een cohesie of evenwicht moet zijn tussen de privésector en de overheidssector én dat het Planbureau een financiële evaluatie moet maken en nagaan wat de gevolgen zijn van een zwaar beroep op de loopbanen. 'De kar mag niet voor het paard worden gespannen', aldus Michel.

De communicatie door de vakbonden woensdagavond heeft wel voor onduidelijkheid gezorgd, aldus nog de premier. Het is nu dus aan de sociale partners uit de privésector om een advies te onderhandelen over wie nu precies een zwaar beroep uitoefent. Dat wordt een huzarenstuk. De sociale partners zijn het wel eens dat ze liever met criteria werken, en niet met brede beroepsgroepen zoals in de publieke sector. Maandag staat nieuw overleg gepland binnen het beheerscomité van de pensioenen.