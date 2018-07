Meerderheid Belgen wil verbod op killer robots, blijkt uit peiling van Pax Christi

Meer dan 3.000 topwetenschappers riepen al op tot een verbod en ook leiders van bekende artificiële intelligentiebedrijven, onder wie Elon Musk, spraken zich uit tegen killer robots. De Verenigde Naties buigen zich al enkele jaren over de kwestie.

Woensdag stemt de Kamer over een resolutie van Ecolo-Groen die de regering vraagt om ook bij ons te ijveren voor een internationaal verbod en om een nationaal totaalverbod op ontwikkeling, productie en gebruik in te stellen.

Volgens een peiling in opdracht van Pax Christi Vlaanderen, uitgevoerd bij iets meer dan 1000 Belgen, is daar alleszins veel steun voor. Pax Christi Vlaanderen is lid van de Campaign to Stop Killer Robots, een wereldwijde coalitie van 70 NGO's uit 29 landen die ijvert voor een preventief verbod op killer robots. Op de vraag of ons land 'internationale inspanningen moet steunen om de ontwikkeling, productie en gebruik van volledig autonome wapens te verbieden' antwoordde zestig procent positief, tegenover 23 procent negatief. Bij kiezers van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR is de steun, met 64 procent, nog groter.