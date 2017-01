Meer haatberichten dan ooit op sociale media

De problematiek wordt opnieuw actueel na de dood van de Belgische Turk bij de aanslag in Istanboel van 1 januari. Via de sociale media regende het haatboodschappen zoals 'Wéér 1 moslim minder, doe zo voort'.

'Nooit eerder zagen we in België zoveel uitingen van haat als de afgelopen jaren. Door sociale media verspreidt het zich snel', zegt Bram Sebrechts van Unia. Het gelijkekansencentrum roept Facebook opnieuw op om sneller haatdragende teksten te verwijderen.

'Dit kan je alleen maar afkeuren. Na zulke aanslagen is er een 'wij' en een 'zij'. Die ligt niet tussen niet-moslims en moslim', zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'De breuklijn ligt bij 'zij' die de waarden van onze samenleving met de voeten treden, en 'zij' die er respect voor hebben.'

Totaal ongepaste reacties over de dood van de 23-jarige Kerim Akyil uit Houthalen. Dit is degoutant en mensonwaardig!!!!!! #Reina #Turkije pic.twitter.com/ETTCT7UjEi -- Alper Gel (@GelAlper) January 2, 2017

Afgelopen zomer reageerden politici al vol afkeer op de stroom aan racistische uitlatingen op social media nadat de 15-jarige Genkenaar Ramzi Mohammad in Marokko was omgekomen bij een ongeval. Heel wat mensen suggereerden dat de jongeman met die naam toch geen Belg kon zijn, met berichten als: 'Sinds wanneer is een geitenneuker een Vlaming?' en 'Hij was op verlof naar het land van herkomst. Hij geeft 't goeie voorbeeld. Hij blijft meteen ginder'. Lees: Politiek reageert op racisme na overlijden jonge Genkenaar: 'Weerzinwekkend en ziekelijk'

Vorig jaar opende Unia meer dan 365 dossiers over haat op het internet, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Het centrum roept Facebook op om sneller haatdragende teksten te verwijderen. 'In mei vorig jaar hebben ze beloofd om na een melding binnen 24 uur in te grijpen', zegt Sebrechts. 'Uit een rapport bleek dat in amper één op de drie strafbare berichten het geval. We zitten met Facebook rond de tafel.'