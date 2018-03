Meer dan vijftig extra gemeenten in februari aangesloten bij Statiegeldalliantie

In februari is het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbeld, want een maand geleden stond de teller nog op 36.

Onder meer Maasmechelen, Dilbeek, Turnhout, Beveren, Sint-Niklaas, Mechelen en Brugge bevinden zich bij de 52 nieuwe gemeenten. Daarnaast kwamen er ook nog eens 15 nieuwe Vlaamse bedrijven en organisaties bij. Onder meer de landbouworganisatie Algemeen Boerensyndicaat heeft zich in de loop van vorige maand aangesloten.

Statiegeld

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, dat in november 2017 werd opgericht. De initiatiefnemers willen de Vlaamse (en Nederlandse) regering aanzetten tot de invoering van statiegeld op plastic drankflessen en blikjes.

'We willen hiermee aan de Vlaamse regering het signaal geven dat dit echt leeft bij de gemeenten. Zij moeten veel geld uitgeven aan het opruimen van zwerfvuil', zo had woordvoerder Tom Zoete eerder al uitgelegd.