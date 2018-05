Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD): 'Iedereen wil hier komen wonen'

Met welke beslissing hebt u de voorbije zes jaar het grootste verschil gemaakt?

Bart Somers:(na lang nadenken) Met de beslissing om, toen het IS-drama echt losbarstte na de aanslagen van 22 maart 2016, niet mee te gaan in de polarisering. U weet dat ik door mijn familiegeschiedenis een gevoeligheid voor het thema heb. Mijn oom Jan is in 1944 als kindsoldaat gestorven in Duitsland - in het foute uniform, welteverstaan. Uit Mechelen zal geen 'nonkel Jan' meer komen, heb ik altijd gezegd. En dat is ook gelukt. Ik ben ervan overtuigd dat, naast een pak geluk, onze inclusieve aanpak daaraan heeft bijgedragen. Wie zich burger voelt in een samenleving, zal er geen bommen op gooien.

...