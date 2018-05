Mechelen zal koppel dat hand weigerde te schudden toch trouwen

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) zal de komende dagen een gesprek hebben met iedereen die betrokken is bij het incident van maandag waarbij Mechels eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) een huwelijk weigerde te voltrekken nadat de bruid hem de hand niet wilde schudden. 'Ik ga nu geen commentaar meer geven tot ik met iedereen heb gesproken', zegt hij aan Belga.

Somers verwijst enkel naar een tweet die hij eerder dinsdag verstuurde. 'In Mechelen moet de rechtsstaat altijd het kader zijn en dus moeten we het wettelijk recht op huwen respecteren. Daarbinnen verdedigen we onze principes -zeker gendergelijkheid- met dialoog, wederzijds respect en samen zoeken naar oplossingen en toenadering. De enige weg vooruit', klinkt die.

Gisteren liet Bart Somers in een eerste reactie nog weten dat hij achter de beslissing van de schepen stond.

Ook Groen-boegbeeld en Mechels gemeenteraadslid Kristof Calvo is tevreden dat burgemeester Bart Somers de komende dagen de dialoog aangaat met alle betrokkenen van het incident. 'Een handdruk is geen wettelijke voorwaarde voor een huwelijk', zegt Calvo. 'Een stad moet altijd het wettelijk recht om te kunnen huwen garanderen'.

Volgens Calvo strookt de houding en de communicatie van schepen Hendrickx niet met de Mechelse aanpak van dialoog en oplossingen, waar de Dijlestad en haar burgemeester net om bekendstaan. 'Zo handelen en communiceren - het incident meteen op sociale media gooien - is even onbeleefd als het weigeren van een uitgestoken hand', meent Calvo. 'Mechelen is een stad waar we respectvol met elkaar willen omgaan. Maar in plaats van het conflict op te zoeken was er door de schepen beter meteen proactief geïnvesteerd in een dialoog. Zeker van een schepen van diversiteit mag je dat verwachten.'

'De wet is de wet en die moet worden gerespecteerd. Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen worden de afspraken best verduidelijkt. Zulke incidenten mogen niet meer gebeuren. Zo kan er best vooraf duidelijker worden gecommuniceerd. Een huwelijksdag moet een hoogtepunt kunnen zijn, geen moment van spanning en conflict', besluit Calvo.