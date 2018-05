Mark Demesmaeker duwt de N-VA-lijst in Halle

Demesmaeker, die eerder wel had aangekondigd dat hij lijsttrekker zou zijn, ziet daar nu van af omwille van gezondheidsproblemen. Jeroen Hofmans is momenteel fractieleider voor N-VA in de Halse OCMW-raad.

Volgens krantenberichten werd Demesmaeker begin april opgenomen in het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn hotelkamer in Brussel. 'Ik zal nu in de eerste plaats aan mijn volledig herstel moeten werken. Dat zal zeker lukken als ik daarvoor de nodige tijd en rust neem. De gemeenteraadsverkiezingen wachten natuurlijk niet en daarom geef ik graag de kans aan Hofmans om onze ploeg in oktober naar de overwinning te leiden', aldus Demesmaeker. Eind maart raakte ook bekend dat het parket van Halle-Vilvoorde op vraag van de belastingdienst tegen Demesmaeker een dossier geopend had.

N-VA werd in 2012 met Demesmaeker als lijsttrekker in Halle de grootste partij met 12 zetels op 33. Marc Demesmaeker greep ondanks de hoge score van 4.159 voorkeurstemmen toch naast de burgemeestersjerp omdat CD&V (9 zetels), SP.A (6), en Open VLD (3) een coalitie vormden, waardoor Dirk Pieters aan zijn vierde ambtstermijn kon beginnen als burgemeester. Pieters is bij de komende verkiezingen opnieuw lijsttrekker voor CD&V. De andere lijstrekkers zijn Marc Picalausa (Open VLD), Marc Snoeck (SP.A) en Bram Vandenbroecke (Groen).