Maggie De Block: 'Dokters die veel geld willen verdienen, kunnen beter iets anders gaan doen'

Loeiende sirenes en draaiende motoren. Een dertigtal ambulances vatte afgelopen vrijdag post voor het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) aan de Brusselse Kruidtuinlaan. Daarmee wilden de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten en de Brandweervereniging Vlaanderen aanklagen dat het ziekenvervoer het al jaren met te weinig middelen moet stellen. 'Eigenlijk kwamen ze helemaal niet tegen mij betogen', zegt De Block wanneer ze een stoel bijtrekt in haar kantoor, zes hoog in de Finance Tower. 'Integendeel. Naar mij verwijzen ze als "onze minister", want ik heb een plan uitgewerkt om die onderfinanciering weg te werken. Het zijn mijn collega-ministers die nu mee moeten uitzoeken hoe ze dat plan kunnen bekostigen. Maar hun kabinetten liggen allemaal in de beveiligde zone waar betogen een pak lastiger is.'

...