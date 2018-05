Ludo Abicht: 'Een man als Aaron Berger hoort niet bij de CD&V'

Hoewel het antisemitisme over het algemeen volgens filosoof en kenner Ludo Abicht niet toeneemt in Europa, is er wel reden ons ons zorgen te maken. 'In Borgerhout hoor ik meisjes zeggen: "Je kunt Joden toch geen mensenrechten geven? Dat zijn geen mensen."'