'Luchtvaartmaatschappijen hebben geen baat bij een goede klantendienst'

Bijna driehonderd vluchten heeft Ryanair geschrapt op de luchthavens van Charleroi en Zaventem. Allemaal omdat haar piloten dringend vakantie moeten kunnen opnemen. Daarmee laat de luchtvaartmaatschappij meer dan 300.000 passagiers in de kou staan. Volgens ceo Michael O'Leary zal hij hun in totaal wel 20 miljoen euro aan schadevergoedingen moeten uitbetalen. 'En dan heeft hij nog geluk dat lang niet elke passagier die compensatie ook claimt', zegt jurist Renzo van der Bruggen. 'Gemiddeld doet maar 10 procent dat.' Aan de Universiteit Gent verdedigt Van der Bruggen deze week zijn doctoraatsonderzoek over Europese passagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten. 'Het is natuurlijk uitzonderlijk dat er zo massaal veel vluchten worden geschrapt. Dat is al geleden van de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010. Veel passagiers hebben toen helemaal niet gekregen waar ze recht op hadden.'

