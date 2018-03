Limburger Koen Timmers grijpt naast prijs "beste leerkracht ter wereld"

De 'Global Teacher Prize' wordt uitgereikt aan 'een buitengewone leerkracht die een opmerkelijke bijdrage aan zijn of haar beroep heeft geleverd'. Timmers was een van de tien finalisten. De prijs - een initiatief van de Varkey Foundation - ging naar Andria Zafirakou, die lesgeeft in Alperton Community School in Londen. Ze mocht ook een beloning van 1 miljoen dollar in ontvangst nemen.

Koen Timmers maakte al voor het tweede jaar op rij deel uit van de top vijftig. Dit jaar stootte hij zelfs door naar de top tien. Daarvoor werd hij genomineerd door enkele buitenlandse leerkrachten die al samen met hem aan een project gewerkt hebben. Bovendien was hij de eerste Belg ooit die genomineerd werd voor de prijs.

De Limburgse leerkracht heeft twee internationale projecten lopen. Zo zorgt hij ervoor dat kinderen in Afrikaanse vluchtelingenkampen les kunnen krijgen via Skype. In het tweede project worden scholen uit de hele wereld met elkaar verbonden door een webplatform over klimaat.