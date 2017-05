Lezing staatssecretaris Francken vier keer onderbroken

Voorafgaand aan de lezing sloot de politie een tiental anarchisten in op het Sint-Pietersplein. Aan de ingang van een bijna volzet auditorium met plaats voor 600 studenten, protesteerden voorafgaand aan de lezing ook een tiental studenten. De federale en lokale politie was overigens ruim aanwezig, met zichtbaar een dertigtal agenten in gevechtsuniform, bijgestaan door honden, en ook nog verschillende andere politiemensen in burger.

De lezing van Theo Francken werd vier keer onderbroken door militanten die 'getuigenissen' van asielzoekers in gesloten centra voorlazen. Een eerste militant nam het woord 'in het kader van de vrije meningsuiting' om een punt te maken rond 'gesloten asielcentra die eigenlijk gevangenissen zijn.' Kort nadien begon een andere militante ook een 'getuigenis' voor te lezen, waarna de staatssecretaris haar toeriep dat ze 'geen enkel respect heeft voor de democratie.' 'Hier zijn 620 mensen ingeschreven die graag komen luisteren, en twintig studenten hebben afgesproken om de lezing naar de knoppen te helpen met een afgesproken woordje', aldus Francken. 'Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Extreemlinks mag alles.'

'Links gespuis, ga naar huis'

Het publiek applaudisseerde en scandeerde Franckens naam om het protest te overrulen. Toen een derde militante een getuigenis voorlas over een isolatiecel, probeerde de politie de vrouw te overtuigen om ermee op te houden 'anders gaan ze niet rustig kunnen blijven.' Een groep studenten scandeerde verschillende keren de oeroude rechtse studentenslogans 'linkse ratten, rolt uw matten' en 'links gespuis, ga naar huis.'

Bij een toelichting van de eerste intrekkingen op basis van de nieuwe vreemdelingenwet, vroeg activist en cultuurmaker Dominique Willaert zich luidkeels af wat Francken met fraudeurs doet. 'U weigert het debat aan te gaan, omdat u bang bent', klonk het. Francken repliceerde dat hij 'onbeleefd en onbeschoft' was. Bij een vierde 'getuigenis' dreigde het even te ontaarden, maar studenten en de politie slaagden erin de gemoederen te bedaren.

'Geen ontwikkelingssamenwerking voor Afrika'

Inhoudelijk bouwde Francken zijn lezing op rond vier 'actuele uitdagingen', zijnde asiel, terreur en radicalisme, nationaliteit en tenslotte terugkeer.

Francken verdedigde onder meer de EU-Turkijedeal, waarbij ons land jaarlijks 72 miljoen van de drie miljard bijdraagt (het opvangbudget voor vluchtelingen in ons land bedraagt ongeveer 600 miljoen euro) en daarbij van de hoogste naar de laagste instroom in acht jaar is gegaan. Het openen van een hoofdstuk in het kader van de EU-toetreding is maar een symbolische geste. 'De Unie is te fragiel om Turkije erbij te nemen.'

Dat de Vlaamse regering recent miljoenen ontwikkelingssamenwerking schonk aan het diepe zuiden van Afrika, kon op minder begrip rekenen. 'Ik vind het veel interessanter om te investeren in de brede gordel rond het Europese continent', klonk het.

De discussie rond het afschaffen van de dubbele nationaliteit, is volgens Francken het moeilijkste verhaal in het migratiedebat. Hij wijst onder meer voor problemen bij expats, maar ook voor een 18-tal landen die daarmee de toegang tot de Belgische nationaliteit ontzegd worden.

Wat de terugkeer betreft, verklaarde Francken onder meer dat extra plaatsen in gesloten asielcentra zijn belangrijkste punt zijn zondag op een extra veiligheidsraad in Hertoginnedal. Het aantal plaatsen deze legislatuur steeg al van 400 tot 600 en de opvolging van bevelen om het grondgebied te verlaten steeg van 20 naar 40 procent.