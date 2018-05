'Laten we panels zonder vrouwen naar de prullenmand verwijzen!'

Met de lokale verkiezingen van oktober 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van oktober 2019 in aantocht is het debatseizoen officieel aangebroken. Politieke en andere debatten zijn het uitgelezen middel voor burgers en politici om meningen uit te wisselen, standpunten af te toetsen en in te nemen, netwerken uit te bouwen en participatie te promoten. Het open - en dus voor iedereen toegankelijk - debat is de kern van onze democratie.

Net daarom is het pijnlijk om vast te stellen dat anno 2018 nog te veel debatten de helft van de wereldbevolking uitsluiten. Of het nu gaat om debatten georganiseerd door studentenclubs, conferenties van het sociaal werk of andere, all male panels blijven hardnekkig de kop opsteken.

The Open Society Foundations onderzocht in een recent rapport het aandeel van mannelijke en vrouwelijke sprekers in high level Europese conferenties tussen 2012 en 2016. Ze kwamen tot de vaststelling dat het ging om 75 % mannen en 25 % vrouwen. Bovendien zijn de mannen die eraan deelnemen onderling evenmin een toonbeeld van diversiteit. Vaak zijn ze wit en hoogopgeleid, en komen ze uit dezelfde leeftijdscategorie. Die zichtbaarheid in debatten bevordert hun carrièrekansen, ze kunnen zich profileren en ze worden (h)erkend waardoor ze nog meer gevraagd worden. Vrouwen blijven verstoken van al deze voordelen.

Wie het begrip all male panel googelt merkt al gauw dat het een internationaal fenomeen is dat de politieke grenzen van links en rechts overstijgt. Conservatieve en machistische beleidsmakers zorgden echter recent voor uitwassen, zoals toen de Amerikaanse president Donald Trump het gezondheidsbeleid voor vrouwen aan een groep uitsluitend mannelijke raadgevers overliet. Een dergelijk brede genderkloof is problematisch, want beleid moet gevoerd worden met input van alle groepen uit de maatschappij. Die diversiteit is cruciaal om evenwichtig te besturen en niemand achter te laten.

In de kritiek die onder meer op sociale media weerklinkt lezen en horen we vaak dezelfde argumenten: we hebben de vrouwen gevraagd maar ze konden/wilden niet, het debat wordt mee georganiseerd door vrouwen dus is er geen probleem, we nodigen geen sprekers uit op geslacht maar op expertise, vrouwen hebben geen expertise over dit onderwerp... Onzin natuurlijk, tenminste wanneer we veronderstellen dat vrouwen even intelligent en welbespraakt zijn als mannen en evenveel recht hebben op spreektijd in het publieke debat.

Een overwicht aan mannelijke sprekers bevestigt de seksistische beeldvorming dat mannen betere sprekers en natuurlijke leiders zijn. All male panels sturen de boodschap uit dat de stem van meisjes en vrouwen minder belangrijk is. Panels zonder vrouwen zijn echter niet zonder risico: de belangen van vrouwen worden gemakkelijker over het hoofd gezien.

Over panels zonder vrouwen valt eigenlijk maar één zinnig ding te zeggen: dat ze verbannen moeten worden naar de prullenmand. Daarom roept de Vrouwenraad samen met een brede waaier van ondertekenaars op om panels zonder vrouwen af te zweren. Op de website www.vrouwenraad.be kunnen nieuwe ondertekenaars zich aanmelden. Voor organisatoren die niet weten hoe ze hun panels meer genderevenwichtig moeten maken hebben we een lijst met een aantal tips samengesteld. Want als we vrouwen en minderheidsgroepen niet bewust betrekken bij het debat, worden ze onbewust uitgesloten. Geen excuses meer, in het verkiezingsseizoen 2018-2019 spelen vrouwen mee!

Hieronder vindt u een lijst van ondertekenaars

Politieke partijen

SP.A

Organisaties

ella, kenniscentrum gender en etniciteit

Boeh, Baas Over Eigen Hoofd

Femma, eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie

Furia, feministische denktank

Hart boven Hard

HVV-Vrijzinnige Vrouwen koepel

Kif Kif

KVLV, Vrouwen met vaart, de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen

Motief vzw

RoSa, kenniscentrum voor gender en feminisme

Vrouwenraad

Vrouw & Maatschappij, CD&V politica

zij kant, de progressieve vrouwenbeweging

Politici

Rob Beenders, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a

Jan Bertels, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen

Youro Casier, federaal volksvertegenwoordiger sp.a en burgemeester Wervik

John Crombez, voorzitter sp.a

Alexander De croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Open-VLD

Herman De Croo, Vlaams volksvertegenwoordiger Open VLD

Roel Deseyn, federaal volksvertegenwoordiger CD&V

Leen Dierick, federaal volksvertegenwoordiger CD&V

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Open-VLD

Annick Lambrecht, federaal volksvertegenwoordiger sp.a

Nahima Lanjri, federaal volksvertegenwoordiger CD&V

Els Van Hoof, federaal volksvertegenwoordiger CD&V en gemeenteraadslid Leuven

Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid PVDA

Gitta Vanpeborgh, schepen stad Mortsel sp.a

Peter Vanvelthoven, federaal volksvertegenwoordiger sp.a

Johan Verstreken, Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V

Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij MR

Academici

Karel Arnaut, hoofddocent Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven

Mattias De Backer, postdoctoraal onderzoeker LINC - KU Leuven

Valerie de Craene, onderzoeker sociale en economische geografie KU Leuven

Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker UGent, vakgroep Conflict & Development Studies

Warda El-Kaddouri, literatuurwetenschapster Universiteit Gent

Nadia Fadil, hoofddocent Antropologie KU Leuven

Hans Grymonprez, special fellow FW0 UGent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Silke Jaminé, doctoraatsstudent KU Leuven, Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Anneleen Kenis, docent King's College, Londen

Maarten Loopmans, hoofddocent faculteit Wetenschappen KU Leuven

Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie UA

Michel Vandenbroeck, hoofddocent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent

Siggie Vertommen, onderzoekster King's College London, lid Women's Strike Collective UK

Nini Vrijens, professor dr. emeritus, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel

Sami Zemni, hoogleraar UGent, vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Overige

Rachida Lamrabet, schrijfster

Jan Martens, choreograaf GRIP

Yasmina Akhandaf, medeoprichter BOEH!

Walter Andino, activist

Wouter Arrazola de Oñate, medisch directeur VVRGT

Abdelkarim Bellafkih, voorzitter Free Hands en voorzitter Federatie van Marokkaanse Verenigingen

Stijn Belmans, coördinator Uit De Marge vzw

Eva Brumagne, directeur Femma

Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw

Eefje de Kroon, directeur Liga voor Mensenrechten vzw

Cis Dewaele, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

Mohamed El Khalfioui, coördinator Kif Kif

Ciska Hoet, directie RoSa

Karolien Huyghe, initiatiefnemer Gastvrij Antwerpen

Assia Missaoui, HR-expert Wanna Work

Karin Nelissen, algemeen coördinator Buurtwerk 't Lampeke vzw

Bieke Purnelle, directie RoSa

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Elke Vandeperre, coördinator vzw Motief

Inga Verhaert, voorzitter zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging

Annemie Verhoeven, verbondssecretaris beweging.net Antwerpen