Kurt Van Eeghem eert de cello: 'Eerlijk? De Elisabethwedstrijd is bijna onmenselijk'

Op de Grote Markt van Halle kijkt een witmarmeren man, hoog op zijn sokkel, naar de gotische Sint-Martinusbasiliek. De stad heeft een groots verleden dat teruggaat tot de Gallo-Romeinse tijd. Koningen, graven en hertogen waren hier kind aan huis. Je zou een standbeeld van een hooggeborene verwachten in het midden van de Grote Markt, maar die ereplaats werd toegewezen aan de zoon van een eenvoudige schoenlapper: Adrien François Servais, bijgenaamd 'de Paganini van de cello'. Deze ode aan de vader van de Belgische celloschool toont een ernstig kijkend musicus gehuld in een toga, de onafscheidelijke Stradivarius rust aan zijn linkerheup. Respectvol werk van zijn schoonzoon, Cyprien Godebski. Op 1 oktober 1871 werd het beeld met een groots feest ingehuldigd. Concerten en vuurwerk besloten een dag vol laudaties. Het was de laatste keer dat een cellist in ons land zo veel eer te beurt viel. Daarna verslapte de aandacht geleidelijk voor het instrument.

