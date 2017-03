KU Leuven start meldpunt seksuele intimidatie

Studenten en personeelsleden van de Associatie KU Leuven kunnen met hun klachten en vragen voortaan terecht bij speciaal opgeleide vertrouwenspersonen, aldus vicerector studentenbeleid Rik Gosselink. Die buigen zich niet alleen over strafbaar gedrag, maar ook dubbelzinnige opmerkingen, gluren en ongewenste berichten zijn redenen om naar het meldpunt te stappen. Na een eerste grondige inschatting verwijzen de vertrouwenspersonen de melder door naar een intern zorgteam of naar een externe instantie, zoals de politie of slachtofferhulp.

Het Leuvense initiatief lag al op tafel tijdens een werkgroep waarin universiteiten en hogescholen overleggen en zal volgens Gosselink verder worden besproken. "Het kan goed zijn dat het meldpunt als model voor het Vlaamse hoger onderwijs zal dienen."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat de universiteiten en hogescholen zelf hun beleid mogen uitwerken. "Maar het centraal meldpunt binnen de KU Leuven is alvast een toe te juichen initiatief."