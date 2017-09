Kristof Calvo: 'N-VA is vakbond van grote vermogens en fraudeurs'

Oppositiepartij Groen is er niet over te spreken dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat de effectentaks uit het Zomerakkoord juridisch niet overeind zal blijven. Volgens Kamerfractieleider Kristof Calvo saboteert Van Overtveldt 'alles wat nog maar naar fiscale rechtvaardigheid ruikt', zo zei hij zondag in VTM Nieuws.

Calvo zegt dat er van het Zomerakkoord niet veel meer overblijft. 'Je hebt eerst de chaos gehad rond de pensioenen, daar komt nu de discussie over de effectentaks bovenop. Dat was de trofee inzake fiscale rechtvaardigheid, maar eigenlijk een mini-maatregel. Nu zegt de minister van Financiën dat het niet gaat lukken'.

De groene politicus zegt dat N-VA en Van Overtveldt maatregelen rond fiscale rechtvaadigheid op Belgisch en Europees niveau tegenhoudt. 'Telkens is hij meer de saboteur dan de auteur, wat hij zou moeten zijn'.

'Wij zouden keihard zijn voor fiscale fraude en eerlijke bijdrages van grootste vermogens vragen en belastingen eerlijker maken, met verschuiving van arbeid naar grootste vermogens'.

N-VA werpt zich volgens Calvo steeds meer op als 'de vakbond van de grote vermogens, de multinationals, zelfs van de fraudeurs. Kijk naar de schandalige afkoopwet'.