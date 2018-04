Kris Peeters verwacht dat Aaron Berger afstand neemt van oude uitspraken

Dat zei Peeters in het Canvas-programma Terzake. 'We moeten eerst de man zelf horen, en dan zullen wij conclusies trekken', zei Peeters.

Omstreden

De ultraorthodoxe jood Aron Berger krijgt voor de komende gemeenteraadsverkiezingenhoogstwaarschijnlijk de negende plaats op de CD&V-kieslijst in Antwerpen. Maar die keuze doet stof opwaaien, omdat hij in het verleden enkele omstreden uitspraken heeft gedaan, onder andere over contact met vrouwen.

Peeters geeft toe dat de commotie rond de kandidatuur hem verrast heeft. Berger is een 'aimabel, wijs en gedreven man' die zich politiek wil engageren 'en nog niet de kans kreeg om tekst en uitleg te geven. Ik betreur een beetje dat er nu al reacties zijn', zei Peeters.

De CD&V-vicepremier benadrukt wel dat er voor zijn partij 'geen komma, geen jota' getwijfeld mag worden aan de gelijkheid tussen man en vrouw of de rechten van holebi's. Hij gaat ervan uit dat Berger duidelijk zal maken dat hij niet meer achter een aantal oude uitspraken staat.

Aanvaarden

Berger zal ook de 'handkwestie' moeten duiden. Hij zei in Joods Actueel dat hij vasthoudt aan de regels van zijn geloof: hij geeft geen hand aan een vrouw omdat hij enkel fysiek contact mag maken met zijn eigen echtgenote.

Binnen de joodse gemeenschap is dat de afspraak, zei Peeters. Buiten die gemeenschap gaat hij ervan uit dat Berger de uitgestoken hand van een vrouw niet zou weigeren. Volgens Peeters moet Berger een aantal krijtlijnen aanvaarden.

De CD&V-lijsttrekker vindt het wel spijtig dat de positieve kant van de zaak ondergesneeuwd raakt. 'Voor het eerst wil iemand uit de orthodoxe joodse gemeenschap zich politiek engageren', zei Peeters. 'Wij proberen als CD&V Antwerpen een lijst samen te stellen waarop alle geloofsgemeenchappen een plaats hebben'.

Voorzitter

Volgens Peeters was CD&V-voorzitter Wouter Beke op de hoogte dat er iemand van de joodse gemeenschap op de lijst zou komen.

Op de vraag of Beke wist dat het om een ultraorthodoxe Jood ging, zei Peeters dat 'het zou kunnen dat de communicatie daar verder ging gebeuren wanneer we morgen die persconferentie gingen doen'.