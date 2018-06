Komt er een Lumumbastraat in Antwerpen?

Groen, PvdA en SP.A zullen komende maandag gezamenlijk een motie indienen tijdens de Antwerpse gemeenteraad. Die motie komt er naar aanleiding van een open brief waarin Antwerpse burgers en organisaties vragen om een Lumumbastraat. 'Het is teken van erkenning voor de verantwoordelijkheid van ons land in de moord op de voormalige Congolese premier', valt onder meer in de brief te lezen.

Eén van de ondertekenaars is Kilalo, een organisatie voor jongeren uit de Afrikaanse diaspora. 'Antwerpen is een stad met een groot aantal mensen met Afrikaanse roots. Vanuit Kilalo willen we specifiek jongeren ondersteunen die soms worstelen met hun dubbele identiteit, maar ook met racisme en andere vormen van ongelijkheid. Dat is nog steeds een directe erfenis van de kolonisatie', weet voorzitter Sandrine Ekofo.

'België heeft het nog steeds moeilijk om openlijk te praten over haar koloniaal verleden', vervolgt Ekofo. 'Een straat voor Patrice Lumumba getuigt enerzijds van respect en erkenning voor de vele mensen met Afrikaanse roots in de stad. Anderzijds is deze straatnaam een nieuwe aanleiding om een eerlijk gesprek te voeren over de geschiedenis. Het is een belangrijke stap in de verdere dekolonisering van ons land.'

Op 30 juni, niet toevallig de dag waarop Congo onafhankelijk werd, wordt in Brussel al een Lumumbaplein ingehuldigd. Het plein komt er ter hoogte van het Bolwerksquare, aan de rand van de Matongewijk.

Anouk Torbeyns