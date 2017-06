Koen Geens over aalmoezen moslimgemeenschap: 'Wenselijk dat giften naar Belgische projecten gaan'

Vorige week werd het einde van de ramadan gevierd. In een reportage voor Knack probeerde onderzoeker Montasser Alde'Emeh uit te zoeken wat er gebeurt met de aalmoezen tijdens de vastenperiode gegeven werden. De zakat, het afdragen van het eigen vermogen ten behoeve van de armen, vormt een van de pijlers van de islam.

De manier waarop dat geld nu wordt ingezameld, onder meer via vzw's die benefieten organiseren, is niet altijd even transparant. Vaak is niet duidelijk wat de bestemming is van het ingezamelde geld. Zo gaan er ook giften naar het buitenland. Om hoeveel geld het precies gaat, is moeilijk in te schatten.

'We kunnen de diversiteit aan humanitaire organisaties behouden en de mensen zelf laten beslissen waaraan ze hun geld willen schenken', vindt Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islamonderwijs in Antwerpen, die stelt dat het geld best in België gedoneerd moet worden. 'Maar je mag wel transparantie eisen.' Hij pleit daarom voor een betrouwbaarheidslabel. 'Organisaties die geen label krijgen, zouden een wettelijke verbod moeten krijgen om nog openbare benefieten te organiseren.'

Ook Ndiya Mouhameth Galaye, de imam van de Grote Moskee in Brussel , meent dat Belgische moslims in België moeten doneren.

Dat is ook de mening van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'Inzake de zakat lijkt het te verkiezen dat giften van de Belgische islamitische gemeenschap in de eerste plaats bestemd zouden zijn voor Belgische projecten', klinkt het op zijn kabinet.

Daar wordt ook gewerkt aan een nieuw Koninklijk Besluit om de jaarrekeningen van de vzw's aan te passen om zo meer zicht te krijgen op de geldstromen. 'Voor alle duidelijkheid, dit gaat niet om 200 euro, het is niet onze bedoeling om een heksenjacht te organiseren op mensen die giften geven', zegt Sieghild Lacoere, de woordvoerster van Koen Geens. 'Maar het zal wel zo zijn dat er een betere controle zal zijn vanaf het moment dat er een bepaald bedrag wordt ingezameld.'

Verder wordt ook gekeken in de richting van de zakat voor de verdere professionalisering van de Moslimexecutieve. 'Van bij het ontstaan van dit representatief orgaan is het steeds de bedoeling geweest dat die zou kunnen rekenen op een autofinanciering door de islamitische gemeenschap', aldus nog Lacoere. 'De subsidie waarop het Executieve momenteel beroep doen heeft immers een tijdelijk karakter en een autonome financiering zou de representativiteit, legitimiteit en de betrokkenheid van de islamitsche gemeenschap ten opzichte van de Moslimexcecutieve alleen maar bevorderen.'