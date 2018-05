Kirsten Flipkens over matchfixing en haatmails: 'Op een dag loopt dit verkeerd af'

'Ik speelde tegen Maret Ani, een Estse speelster, op het toernooi van Estoril. De avond voor de match kreeg ik een bericht van een anonieme Facebook-account: 'Verlies morgen en je krijgt 300.000 euro,' vertelt Kirsten Flipkens deze week in een interview in Knack.

Beledigingen en doodsbedreigingen zijn dagelijkse kost voor tennisspelers

De tennister reageerde niet op het voorstel tot matchfixing. 'Als je daarop ingaat, hebben ze je in hun greep. Dat is de maffia, hè. Je moet niet denken dat je één keer dat geld kunt pakken en dat dan de kous af is. De volgende keer staan ze daar met foto's van je kinderen.'

De gokproblematiek in het tennis is compleet uit de hand gelopen, ervaart Flipkens. Zoals wel meer tennissers wordt ook zij belaagd via de sociale media. 'Beledigingen en doodsbedreigingen zijn dagelijkse kost voor tennisspelers. Het gaat om heftige taal, hoor: 'Ik maak je kapot', en dat soort dingen.

'Laatst postte ik een foto van mijn grootmoeder. Ze is een paar jaar geleden overleden, we waren heel close. Een onnozelaar vond het nodig om mij onder dat emotionele beeld de huid vol te schelden. Dat is niet meer om te lachen. Van familie blijf je af.

Vroeg of laat zit er een echte gek tussen, vrees ik. Zo'n labiel type dat veel geld verloor en jou verantwoordelijk houdt voor alles wat misging in zijn leven. Op een dag loopt het verkeerd af.'