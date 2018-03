Kim De Witte (PVDA): 'Het wettelijk pensioen kan wél hoger'

De Witte doceert pensioenrecht aan de KU Leuven en doet al vijftien jaar internationaal vergelijkend onderzoek over pensioenen. Daarnaast is hij PVDA-militant en dit najaar lijsttrekker voor zijn partij in Hasselt. In zijn boek De grote pensioenroof legt hij uit waarom ons pensioensysteem zich hopeloos vastrijdt én hoe het anders kan. Hij lardeert zijn boek met soms schrijnende verhalen, die zijn mailbox binnenstromen telkens wanneer de regering een of andere pensioenmaatregel aankondigt. 'De mensen zijn gewoon bang dat hun pensioen niets meer zal voorstellen. En ze hebben gelijk.'

...