Kerncentrale Doel stilgelegd na lek in nucleair gedeelte

Dat meldt TV Oost. Het bericht werd intussen bevestigd door uitbater Engie Electrabel .

Het lek werd begin deze week ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat moet een zogenaamde 'meltdown' voorkomen als alle andere koelsystemen falen en de reactor oververhit raakt. Het gaat om een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor, het hart van de kerncentrale.

Volgens Nele Scheerlinck, woordvoerster van de kerncentrale van Doel, is het de eerste keer dat een lek ontdekt werd in dat type leiding. Het gaat om een 'beetje waterverlies' in de reserveleiding van het koelcircuit. Het lek heeft geen impact op de veiligheid, verduidelijkt ze.

Volgens TV Oost is er geen gevaar voor de omwonenden, maar blijkt de herstelling bijzonder moeilijk. Dat komt doordat de radio-actieve straling in dat gedeelte van de centrale heel groot is. "We willen dat onze installaties in een prima conditie verkeren. Daarom gaan we de tijd nemen om de herstellingen uit te voeren", voegt de woordvoerster eraan toe.

De kerncentrale van Doel telt vier kerncentrales. De oudste, Doel 1 en 2, werden in 1975 in gebruik genomen. Doel 1 heeft een capaciteit van 433 MW.

Doel 1 wordt stilgelegd tot 1 oktober. Of het lek een gevolg is van de veroudering van de kerncentrale is op dit moment niet bekend.