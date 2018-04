Kerncentrale Doel ligt stil na 'klein lek' in nucleair gedeelte

Maandag had Engie Electrabel Doel 1 stilgelegd, nadat er bij controles 'afwijkende parameters' waren vastgesteld. Toch raakte het nieuws over het lek pas later bekend.

Volgens de uitbater gaat het in ieder geval om een klein lek van enkele liters water per dag, en werd preventief de centrale stilgelegd. De uitbater benadrukt dat er op geen enkel moment gevaar was voor de omwonenden.

Het lek bevindt zich in reserveleidingen, waarlangs bij een ongeval water in de reactor wordt gepompt om deze af te koelen. Volgens woordvoerder Anne-Sophie Hugé bevindt het lek zich bij een lasnaad. "We doen nu het nodige om de werken uit te kunnen voeren. Daarvoor moet de centrale stilliggen en moet het reactorvat ook leeg", klinkt het.

'Personeel niet blootstellen aan hoge dosis radioactiviteit'

De werken moeten bovendien ingepland worden, om het personeel niet bloot te stellen aan te hoge dosissen radioactiviteit. Electrabel houdt zelf een limiet van 10 mSv aan, waar de wettelijke limiet op 20 mSv ligt. Engie Electrabel had eind mei nog een groot onderhoud gepland van de reactor. Dat onderhoud is door het lek vroeger gestart.

De nucleaire regulator FANC spreekt intussen ook van een 'miniem lek dat op zich geen enkel veiligheidsissue inhoudt'. Het agentschap meldt dat Electrabel aanvankelijk uitging van een snelle herstelmogelijkheid, maar dat de locatie toch moeilijker bereikbaar bleek. Daardoor werd beslist om de reparatie op te nemen bij de al geplande onderhoudsperiode.

"De reactor kan opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken zijn gebeurd, en na het afronden van de geplande onderhoudsperiode van Doel 1", klinkt het nog, waarbij het FANC bevestigt dat er geen enkele impact was op veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.

'Zoveelste incident'

De politieke partij Groen reageert verontwaardigd op de recente problemen in de kerncentrale van Doel. De partij spreekt van een 'zoveelste incident' en noemt het voorval 'zorgwekkend'.

Zoveelste incident in Doel is zorgwekkend. Stokoude kerncentrales zijn onbetrouwbaar. Hoe sneller we ze sluiten, hoe beter #hetkananders — Kristof Calvo (@kristofcalvo) April 28, 2018

"We vragen snel duidelijkheid. Minister Jambon moet Engie opvorderen om de situatie uit te klaren", reageert federaal fractieleider Kristof Calvo. Calvo oordeelt dat de centrales hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden en dat ze steeds minder zeker en veilig zijn.

De kerncentrale van Doel telt vier kerncentrales. De oudste, Doel 1 en 2, werden in 1975 in gebruik genomen. Doel 1 heeft een capaciteit van 433 MW. Of het lek een gevolg is van de veroudering van de kerncentrale is op dit moment niet bekend.