Katholiek Onderwijs: uur minder Nederlands in ruil voor 'Mens en samenleving'

'Mens en samenleving' zal in het eerste jaar twee uur per week innemen en draait om mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap, zo kondigt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan in een interview in De Morgen.

Voor de lessen zullen vooral leerkrachten economie en humane wetenschappen worden ingezet. Zij kunnen rekenen op speciale nascholingstrajecten.

Minder Nederlands

Voor het nieuwe vak moet wel plaats worden gemaakt in het lesrooster: Nederlands gaat van 5 lesuren naar 4. 'Er valt een uur weg, maar we zorgen er via onze leerplannen voor dat de eindtermen Nederlands voluit gerealiseerd zullen worden', zegt Boeve. 'Maar dat betekent niet dat scholen hier niets aan kunnen doen. Zij kunnen ook in het keuzegedeelte, dat uit nog eens 5 uur bestaat en dat scholen zelf kunnen invullen, een bijkomend uur Nederlands organiseren.'

Daarnaast valt ook een uur Plastische Opvoeding weg.

Kritiek

Regeringspartij N-VA heeft moeite met de plannen van het katholiek net. 'Ik denk dat Nederlands het laatste vak is waarop we moeten besparen', aldus onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). 'In het eerste jaar hangen alle vakken samen met begrijpend lezen en we krijgen overal te horen dat het misloopt.'

Via Twitter spraken ook al staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en Brugs kopstuk Pol Van den Driessche zich uit tegen de plannen.

Minder Nederlands in het onderwijs? Niet wijs. #Nederlands #taalisbasis — Pol Van Den Driessch (@PolVDD) August 27, 2018

Uurtje minder Nederlands op school in ruil voor nieuw vak 'Mens en samenleving' https://t.co/mfbqBCBrZn via @HLN_BE — Theo Francken (@FranckenTheo) August 27, 2018

Voorwaarde

Coalitiepartner CD&V reageert wel positief. Dat een lesuur Nederlands wordt opgeofferd, is volgens Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) geen probleem op voorwaarde dat het vak 'mens en samenleving' in het Nederlands gegeven wordt en daarbij aandacht schenkt aan 'correct spreken, schrijven en begrijpend lezen'.

'Wij staan positief achter een nieuw vak 'mens en samenleving' omdat onze jongeren niet sterk scoren op deze materie', zegt Helsen in een reactie aan Belga. 'Als dit vak in het Nederlands gegeven wordt en de leerkracht schenkt ook aandacht aan correct spreken, schrijven en begrijpend lezen van teksten rond mens en maatschappij zie ik geen verlies in het schrappen van een uur Nederlands.'.

Vanuit oppositiepartij SP.A wordt gemengd gereageerd. 'Burgerschap is een goede zaak, maar liever niet in de plaats van Nederlands,' zegt Caroline Gennez. 'Beter ter vervanging van levensbeschouwing. Religie kan binnen de schoolmuren en buiten de schooluren.'