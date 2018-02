Kamperen voor de schoolpoort nog geen verleden tijd

Aan verscheidene scholen zijn de afgelopen dagen weer kamperende ouders opgedoken, die een plaatsje voor hun kind willen verzekeren. Om te vermijden dat ouders dagenlang in een tentje aan de schoolpoort moeten gaan zitten, hebben verschillende steden al een centraal aanmeldingssysteem ingevoerd. Onder meer Gent en Antwerpen gebruiken het, al doen in de Scheldestad niet alle scholen mee.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en haar coalitiepartner Open Vld willen het systeem liefst voor heel Vlaanderen invoeren. Een dergelijk verplicht systeem moet worden besproken in het parlement, gaf Crevits aan bij VTM Nieuws. 'Mijn administratie is bereid om mee te werken aan zo'n platform over heel Vlaanderen.'

Een aanpassing van het inschrijvingsdecreet in die zin ligt al een hele tijd voor in het parlement, maar wordt tegengehouden door N-VA. 'Momenteel zijn de gesprekken helemaal stilgevallen', zegt parlementslid Kris Van Dijck. De partij valt over de 'dubbele contingentering'. Dat systeem reserveert een aantal plaatsen voor een groep leerlingen, met als criterium het diploma van de moeder en de thuistaal.

Voor N-VA is dat geen optie. Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor een voorrangsregeling op school op basis van socio-economische of etnisch-culturele motieven, vindt de partij. De kans dat er nog deze legislatuur een centrale aanmelding wordt ingevoerd is dus klein, schat Van Dijck in.