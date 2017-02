Kamer richt werkgroep op rond politieke vernieuwing

De werkgroep zal allerlei voorstellen rond politieke deontologie bespreken, met inbegrip van de rol en de modaliteiten van de functie van Kamervoorzitter, luidde het bij de twee fractieleiders. "Alle partijen engageren zich om mee te werken", zei Calvo. "Er komt een werkgroep politieke vernieuwing, waarin alle partijen voorstellen kunnen doen met 30 juni als concrete deadline", zegt Calvo.

De werkgroep zal onder meer bekijken welke andere mandaten verenigbaar zouden mogen zijn met dat van een Kamerlid. "Er zullen duidelijke afspraken moeten komen over wat er kan en wat niet. Mijn partij gaat uit van het principe een man/vrouw voor een job", zegt Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir.

Er zal ook specifiek naar de rol van de Kamervoorzitter worden tekenen. "Dat zou een apart statuut kunnen zijn, daar zijn zeker argumenten voor", bevestigt N-VA-fractieleider Peter De Roover. Ook de verloning van de eerste burger van het land - die meer verdiend dan de premier - zal daarbij besproken worden. "Wat ons betreft, mag dat wat bescheidener zijn", zegt Calvo. "Maar de voorzitter moet vooral voltijds bezig zijn met dit huis".

Kitir wou ook weten of Kamervoorzitter Bracke nog mandaten had, naast zijn zitje in de adviesraad van Telenet, waaruit hij dinsdagavond ontslag nam. De Kamervoorzitter gaf volgens Kitir toe dat hij op voordracht van de Vlaamse regering een mandaat heeft in het bestuurscollege van de UGent.