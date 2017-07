Journalistenbond reageert op uithaal De Wever naar De Standaard: 'Dit is er over'

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat dinsdag in de clinch met De Standaard naar aanleiding van een artikel over de beveiliging van het Antwerpse gerechtsgebouw.

In de krant analyseert journalist Bart Brinckman de discussie tussen De Wever en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de ontsnapping van twee criminelen die naar de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling werden gebracht. Brinckman schrijft dat zowel De Wever als Geens deels gelijk hebben. 'Waarnemers denken/hopen dat de burgemeester lokaal wilde stoken, door toeval haalde de zaak het nationale nieuws', schrijft hij als slot van zijn stuk. 'Daarbij wordt ook gespeculeerd over de rol van hoofdcommissaris Serge Muyters. Die wil zijn korps ontlasten van niet-politionele taken. Ondanks zijn uithaal had De Wever deze week geen tijd voor een gesprek met Geens.'

De Wever reageert op de partijwebsite: 'Wie de voormalige kwaliteitskrant De Standaard regelmatig leest - wat ik helaas niemand nog kan aanbevelen - zal vastgesteld hebben dat de heer Bart Brinckman van deze krant een vrijgeleide heeft om een persoonlijke vendetta te voeren jegens mij', zegt de voorzitter. 'Nog lang heb ik wel de illusie gekoesterd dat de redactie zich verplicht zou weten aan de geclaimde reputatie van kwaliteitskrant om de heer Brinckman op een gegeven moment tot de orde te roepen. Zeker aangezien de hoofdredactie bij herhaling in antwoord op mijn mails moest toegeven dat de betrokkene over de schreef ging. Maar er veranderde niets, integendeel. Mails stuur ik derhalve al lang niet meer.' Het verwijt dat hij zou willen stoken, noemt De Wever verderop 'te gek voor woorden'.

Bij De Standaard willen ze 'het hoofd koel houden en niet op de provocatie in gaan'. 'Dat is altijd onze houding geweest bij de aanvallen van Bart De Wever', zegt adjunct-hoofdredacteur Lieven Sioen aan persagentschap Belga. 'We vinden het wel ongepast dat er nu op de man wordt gespeeld en blijven achter onze journalist staan.'

'Heksenjacht'

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) vindt alleszins dat De Wever ver over de schreef gaat. 'Brinckman heeft een evenwichtig stuk geschreven', zegt Pol Deltour. 'Hij heeft ook wel een reden om door te gaan over de rol van De Wever. De N-VA-voorzitter heeft zelf enorm uitgehaald naar Geens en de beeldvorming zo in zijn voordeel trachten te kantelen. Hij heeft zijn nek uitgestoken rond dit incident. Wat Brinckman nu doet, is de balans weer in evenwicht trekken.'

Dat politici reageren op artikels is normaal, vindt Deltour. 'Dat is ook gezond in een democratie, maar wat De Wever nu doet, gaat er over. Dit is een krant helemaal de afgrond in duwen en een journalist persoonlijk "kalt stellen". Hij start een heksenjacht en legt een journalist openlijk op de brandstapel.'