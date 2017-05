Jongdementie: 'Iedereen zou wat vaker bij zijn buurvrouw moeten gaan kijken'

'Het is alsof je een vreemde wordt in je eigen leven', zegt Rick de Leeuw, die behalve zanger en schrijver ook voorzitter is van Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie voor mensen met jongdementie. 'Alles wat je maakt tot wie je bent, ontglipt je. Maar dat wil nog niet zeggen dat je geen ánder leven kunt hebben.' Dat heeft hij geleerd van mannen als Luc, Christophe en Henk, met wie hij een dik jaar geleden door de Nepalese Himalaya trok. Net zoals zo'n 5600 andere Vlamingen hebben zij jongdementie: een vorm van dementie waarbij de symptomen al voor je 65e opduiken. Veel verschilt de ziekte verder niet van de variant die zo veel tachtigers overvalt. Alleen gaat de verstandelijke aftakeling bij jongere mensen vaak sneller, terwijl hun lichaam nog sterker is. Daardoor leven ze door de bank genomen langer, zij het met ingrijpende beperkingen.

...