John McCain noemt Poetin 'grotere bedreiging dan IS'

Dat heeft de Republikeinse Senator en ex-presidentskandiaat John McCain maandag verklaard in een interview aan nieuwszender ABC tijdens zijn bezoek aan Australië. Over president Donald Trump had de toprepublikein evenmin een goed woord over. Die maakt hem "nerveus", klonk het.

De uitspraken van McCain staan in verband met de geruchten over Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne van president Trump. Afgelopen week nog kwam Jared Kushner, een hooggeplaatste adviseur in het Witte Huis en ook de schoonzoon van de president, in opspraak voor contacten met Russische topdiplomaten tijdens de campagne. "IS kan verschrikkelijke dingen doen, en ik maak me zorgen over wat er met de islam zou kunnen gebeuren. Maar het zijn de Russen die geprobeerd hebben om de basis van de democratie te vernietigen, door de uitkomst van een Amerikaanse verkiezing te beïnvloeden", meent McCain.

Ook president Trump moest niet op complimenten van zijn partijgenoot rekenen. Gevraagd naar de bezorgdheid van bepaalde Amerikaanse bondgenoten over de internationale relaties met Trump aan het roer, antwoordde McCain dat Trump hem "af en toe nerveus maakt".

Het veiligheidsteam achter de president krijgt wel een pluim. Die doen hun werk goed, "en ik geloof dat hij (Trump, red) meestal hun advies en raad opvolgt", meent McCain. "Maar doet hij dat altijd? Neen. Stoort dat me? Ja, dat stoort me", klonk het.