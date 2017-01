John Crombez reageert op kritiek Renaat Landuyt

"Ik maak me vooral zorgen over ons gebrek aan zelfvertrouwen", zegt Landuyt zaterdag in Het Nieuwsblad over de sp.a.

"Het is alsof we ­beschaamd zijn om alles wat we in het verleden hebben gedaan, en nu weer helemaal opnieuw van nul moeten ­beginnen."

Volgens partijvoorzitter John Crombez zorgen hervormingen voor "oprispingen". Zo toont Landuyt zich kritisch voor de beslissing dat sp.a-mandatarissen niet meer mogen cumuleren en voor het ontslag van Crombez uit het parlement. "Daarmee voed je vooral de antipolitiek", zegt Landuyt.

Maar de hervormingen zijn nodig en worden verdergezet, maakt Crombez duidelijk. "Het klopt dat wij de pensioenen moeten redden van de afbraak die vandaag bezig is. En dat doen we ook met ons voorstel dat je na 42 jaar werken op pensioen moet kunnen gaan."