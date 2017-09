Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Wie zegt dat we niet verder kunnen besparen, kletst uit zijn nek'

Als hoofdredacteur van Knack kraakte Johan Van Overtveldt de 'belastingregering' van Elio Di Rupo af. Nu stellen Knack-lezers vragen over zijn beleid als minister van Financiën - en we konden het niet nalaten nog even door te vragen.