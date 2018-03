Op 22 maart, precies twee jaar na de bloedige terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek, werd ons terroristisch kalenderverdriet herdacht. "Veel media hebben het vandaag over de aanslagen en de terroristen zonder het te hebben over de oorsprong ervan. Is dit al een politiek-correcte herschrijving van de geschiedenis waar het woord islamitisch terrorisme taboe is?" twitterde columnist Luckas Vander Taelen terecht. De jeukspeeches over 'vergeven en nooit vergeten' werden deze week overstemd door de klachten van slachtofferorganisaties over gebrek aan opvang, slechte financiële regelingen en politieke desinteresse.

'Ik leef door de verhalen van anderen, door uit het venster te kijken. Dat is een manier om verder te leven '" zei de Belgisch-Amerikaanse Karen Nortschield op de VRT vanuit haar ziekenhuisbed "Geen mens van de overheid, geen politicus heeft mij uit vrije wil een bezoek gebracht. De premier is gekomen, maar pas nadat ik hem heb uitgenodigd. En ik heb er spijt van want hij zei dat hij voor mij niets kon doen.". Ik kreeg last van plaatsvervangende schaamte.

Delen Jihadterreur 2.0: 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden'

Aan waanzin daarentegen was er afgelopen weken geen gebrek. De subsidieslurpers van het Nederlands Toneel Gent (NTG) gingen terreur zelfs nog als kunst beschouwen. Ze schreven een vacature uit voor een Syriëstrijder om als kruisvaarder op de Bühne een voorstelling van het Lam Gods op te voeren. Met of zonder bommengordel stond niet in het aanbod. Artistieke vrijheid als schaamlap voor walging en waanzin of artistieke perversiteit? Strijder is een te groot woord voor deze laffe islamitische oorlogsmisdadigers die vrouwen verminken en als slavinnen misbruiken. Monsters die hun slachtoffers martelen, onthoofden, kruisigen en levend verbranden. Alsof je Kim De Gelder zou vragen voor de rol van Herodes in een Bijbelverhaal. Nu nog pedofiele voyeurs in de orkestbak en nihilistische multiculturo's in de zaal van het NTG.

Een rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vond eerder deze maand dat de Syrische oorlogsmisdadiger Bilal S. met Marokkaans paspoort niet mocht uitgeleverd worden aan zijn thuisland. Het zou een schending zijn van art.3 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vond de wereldvreemde zwarte toga met het witte befje, omdat de man in zijn thuisland bij repatriëring riskeert om mishandeld te worden. Hij heeft er nochtans al een gevangenisstraf opzitten als jihad-ronselaar en vertrok al als barbaar naar het Syrisch kalifaat, waar zijn geloofsgenoten poseerden met afgehakte hoofden.

Er zitten nog 237 dergelijke barbaren in onze gevangenissen. Er worden 100 extremisten per maand onderschept op Zaventem alleen al. "Deradicalisering van teruggekeerde Syriëstrijders helpt geen bal, het is verspilling van tijd en geld" zegt Jihad expert Montasser ALDe'emeh in Knack. Wat we wel met dergelijke oorlogsmisdadigers moeten aanvatten heeft de activistische integratiepaus van de RvV niet gezegd.

Delen Het mededogen voor de IS-moordenaars en hun volgelingen is omgekeerd evenredig met de steun voor het volk dat ons van die gesel in Syrië heeft bevrijd, de Koerdische Peshmerga en de YPG.

Als onderdeel van de regeringsonderhandelingen in 2014 ligt er al jaren een wetsvoorstel klaar om de Belgische nationaliteit af te nemen van terroristen met dubbel paspoort. Het wordt echter tegengehouden door de CD&V, met Nahima Lanjri. Het mededogen voor de IS-moordenaars en hun volgelingen is omgekeerd evenredig met de steun voor het volk dat ons van die gesel in Syrië heeft bevrijd, de Koerdische Peshmerga en de YPG. Dezen worden nu door het laffe Westen in de steek gelaten, terwijl de Turkse sultan Erdogan honderd jaar na de Armeense genocide een etnische oorlog voortzet tegen de Koerden.

De schoonzusjes Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, echtgenotes van de in Syrië gesneuvelde terroristen Saïd El Morabit en Nouredinne Abouallal van Sharia4Belgium, zitten nu met hun kroost opgesloten in het detentiekamp Al-Hol aan de Syrische grens. De Staatsveiligheid en de Federale politie hielpen de twee hoogzwangere vrouwen, na de dood van hun echtgenotes, al een keer om Syrië te ontvluchten in 2014 om hier te bevallen. Stank voor dank. Ze vertrokken met hun baby's terug naar het kalifaat en huwden er opnieuw met een Syriëstrijder. Vrouwen als zoontjesfabriek voor de martelaren van het kalifaat. In oktober 2015 postte Abouallal vanuit het Syrisch paradijs: " Eerst en vooral wil ik de woorden herhalen van onze Heer die zegt in Hoofdstuk Ali Imran vers 119 "en sterf in jullie woede". Jullie systeem heeft gefaald oh Belgische Staat, wij zijn van onder jullie ogen vertrokken! Kom niet met ronselaars of met Abu Imran. Jullie zijn degenen die ons 24/7 in de gaten hielden en alsnog is het jullie niet gelukt om ons tegen te houden. Waarom? Omdat Allah de beste planner is..."

Vervolgens richtte ze zich tot de Federale politie "Uw bedreigingen om ons vast te houden heeft niets uitgehaald. Uw bedreiging om onze kinderen af te pakken zullen enkel een reden zijn dat mijn kinderen met de wil van Allah van uw kinderen weeskinderen zullen maken. Jullie einde nadert, jullie nederlaag nadert. Dit is het begin als trotse inwoners van de Islamitische Staat..."

Dergelijke sujetten hebben zich volgens mij niet alleen buiten onze maatschappij geplaatst maar ook buiten onze beschaving en horen hier niet meer thuis. Wie onder druk van de emolobby hun kinderen naar hier zou willen halen moet beseffen dat de moeders en de vaders dan het recht hebben om te volgen volgens artikel 10 van het Kinderrechtenverdrag. Terrorisme als erfdienstbaarheid.

Inzetten van vrouwen en kinderen

Deze week voelde onderwijsminister Hilde Crevits nog de noodzaak om 200.000 euro uit te trekken om maatregelen tegen radicalisering in de scholen te steunen, want de invloed van het salafisme blijft stijgen. In hun artikel "'The Jihadist plan to use women to launch the next incarnation of ISIS' in The Washington Post van waarschuwden Saoud Mekhennet en Joby Warwick al voor het inzetten van vrouwen en kinderen bij terreuraanslagen : "Islamic State Leaders have issued explicit directions to female returnees to prepare for new missions that include carrying out suicide attacks and training offspring to become futures terrorists... For the children of ISIS target practice start at age 6. By their teens, they're ready to be suicide bombers." Jihad terreur 2.0. Niemand twijfelt er aan dat er nieuwe aanslagen volgen, de vraag is alleen wanneer.

In Denemarken zijn ze er helemaal klaar mee. Het pad van de integratie met behoud van de eigen identiteit, het mantra van de politiek correcte vergoelijkingslobby, wordt er verlaten. Met de steun van de oppositie heeft de Deense regering een 22-puntenplan uitgewerkt dat een einde moet maken aan de parallelle migrantensamenlevingen met tweederangs burgerschap en kansenongelijkheid.

Met een programma van stadsontwikkeling, nieuwbouw moeten alle getto's tegen 2030 verdwijnen. Verplichte kinderopvang en taalonderwijs voor koppelteken-Denen, geen niet-Westerse migratie meer en zelfs dubbele straffen voor getto-criminaliteit. Ik raad de bestuurslui van ons tochtgat aan de Noordzee aan om een studiereis te maken naar Kopenhagen aan de Sont.