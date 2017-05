Jan Jambon over agenten met hoofddoek: 'Als we dat toelaten, is het hek van de dam'

Voor de N-VA-vicepremier is het dragen van hoofddoeken of welk religieus symbool dan ook voor politiemensen niet aan de orde. Een politieman of -vrouw moet ten allen tijde neutraal zijn, benadrukte hij. Ook tatoeages, kruisen, en dergelijke zijn om die reden niet toegelaten. Het woord zegt het zelf: een uniform moet uniform zijn.

Jambon wil wel werk maken van een zo divers mogelijk politiekorps, dat een afspiegeling moet zijn van de samenleving. 'Maar dat doe je niet met symbolen die net de diversiteit en de integratie bemoeilijken. Wel door bijvoorbeeld zo divers mogelijk te rekruteren, wat we ook doen', aldus de minister, die verwijst naar het proefproject in Antwerpen dat uitgebreid wordt. Dat betekent dat er ook gerekruteerd wordt in de allochtone gemeenschap.

Jan Jambon verklaarde in De Zevende Dag ook dat het de vrouw van premier Charles Michel, Amélie Derbaudrenghien, zal zijn die de gastvrouw voor de first lady is tijdens het bezoek van president Trump en de NAVO-top donderdag. Eerder was er sprake van dat staatssecretaris Zuhal Demir die taak op zich zou nemen. Demir zelf toonde zich op de sociale media enthousiast over het idee.

'In de voorbereiding van zo'n bezoek wijzigen dingen soms', zei de minister van Binnenlandse Zaken. 'Het gaat over een partnerprogramma en dus zal de first lady van dit land, de vrouw van premier Michel, gastvrouw zijn. Zuhal Demir gaat die dag naar de Special Olympics.'