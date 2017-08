Jambon: 'Staatsveiligheid moet meer informanten zoeken in moslimgemeenschap'

Het onderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils bracht aan het licht dat de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty, die het brein achter de aanslagen zou zijn, vorig jaar een tijdlang in België verbleven heeft en na zijn vertrek nog herhaaldelijk zou teruggekeerd zijn.

Toen hij in ons land was, vroeg de moslimgemeenschap in Vilvoorde en Diegem aan de politie zelf om een onderzoek naar de imam. Het zet minister Jambon er nu toe aan te pleiten voor meer informanten in de moslimgemeenschap. Jambon wil ook maatregelen treffen voor autoverhuurbedrijven. In Catalonië, maar ook bij andere aanslagen, werden namelijk gehuurde auto's of bestelwagens gebruikt om op voetgangers in te rijden.

Jambon wil het nu voor terroristen moeilijker maken om voertuigen te huren. Vooraleer iemand een auto of een bestelwagen kan huren, zou eerst moeten nagekeken worden of de bestuurder voorkomt op een zwarte lijst.