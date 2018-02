Jambon: 'Geen transitmigranten meer op snelwegparkings'

Begin deze week ontplooide Jambon een actieplan om de smokkel van illegale transitmigranten aan banden leggen. Er volgden extra controles van vijf snelwegparkings richting de kust, van zonsondergang tot zonsopgang.

"Begin deze week werd een zeventigtal mensen aangetroffen op die parkings, tegen het einde van de week is dat tot nul herleid", aldus Jambon zondag. "Daarmee zeg ik niet dat het probleem is opgelost, we zijn daarom ook controles op onder meer treinen en bussen aan het doen. Ons actieplan zal heel wendbaar optreden over de verschillende parkings en vervoersmodi. Mensensmokkelaars zoeken de weg van de minste weerstand. Die migranten zijn niet in rook opgegaan, maar het is ook niet noodzakelijk dat de mensensmokkelaars via ons land passeren om naar Engeland te gaan."

In de loop van volgende week zullen ook privébewakingsfirma's ingezet worden op de snelwegparkings, gaf de minister nog aan.