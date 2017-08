IS eist aanval op militairen in Brussel op

'De dader van de aanval in Brussel is een soldaat van Islamitische Staat', zegt het communiqué, dat een 'veiligheidsbron' citeert. De boodschap werd verspreid door IS-propagandakanaal Amaq.

Volgens diezelfde bron was de aanval een antwoord op de oproep om de landen van de internationale coalitie tegen IS te treffen. België maakt deel uit van die coalitie.

Een man viel met een mes drie militairen in de rug aan op de Émile Jacqmainlaan terwijl hij 'Allahu Akbar' riep. De Belgische man van Somalische afkomst werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij had ook een namaakvuurwapen en twee koranboeken bij zich. Twee militairen raakten lichtgewond.