'Iraanse ambassadeur moet jongens en meisjes gelijk behandelen of wegblijven'

Op 13 mei wordt de ploeg bekendgemaakt die België zal vertegenwoordigen op de informatica-olympiade in Iran. De wedstrijd, georganiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse overheid, richt zich op leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs. Op de proclamatie zal de Iraanse ambassadeur aanwezig zijn om de laureaten te feliciteren.

In de bijbehorende uitnodiging die de deelnemende scholen ontvingen, melden de organisatoren van de olympiade dat die ambassadeur geen hand zal geven aan meisjes. Dat is woensdag te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.

De verschillende behandeling schoot Vlaams parlementslid Bart Somers (Open VLD) in het verkeerde keelgat, maar ook Crevits is bijzonder ontstemd met de brief. 'Als een hoofdknik het ultieme teken van respect is, waarom doet hij dat dan enkel bij de meisjes en niet bij de jongens?', vroeg de minister. 'Ofwel komt hij en behandelt hij iedereen gelijk, ofwel blijft hij weg.'

Crevits zal ook contact opnemen met de delegatie van scholieren om ervoor te zorgen dat ze in hun trip naar de eigenlijke olympiade in Teheran voldoende ondersteuning krijgen. 'Dit was het antwoord waarop ik gehoopt had', zei Somers. 'Wij geloven niet in gendersegregatie.'

Volgens Yasmine Kherbache van SP.A moeten de regeringen de lijn nu ook doortrekken en niet meer toegeven aan verschillende behandeling van mannen en vrouwen tijdens handelsmissies. 'Bij de laatste missie naar Iran is men daar bijvoorbeeld niet consequent in geweest', aldus het parlementslid.