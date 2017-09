Intercommunales worden rijker terwijl energiefactuur stijgt

Peter Reekmans (Lijst Dedecker), burgemeester van Glabbeek, ontrafelt in een nieuw boek de werking van de Vlaamse intercommunales. Reekmans becijferde dat de energiefactuur van een modaal gezin de voorbije jaren met 100 procent steeg door acht tariefverhogingen, terwijl de meeste intercommunales er alleen maar rijker op geworden zijn en dat de aandeelhouders - de steden en gemeenten - hun uitkeringen ook op peil konden houden. 'Wie heeft daarvoor betaald? De Vlaming via zijn energiefactuur', zegt hij vrijdag aan Het Laatste Nieuws.

In het boek, waar ook SP.A-voorzitter John Crombez aan meewerkte, laakt Reekmans vooral het 'watervalsysteem.' 'De federale overheid neemt een beslissing die geld kost aan de Vlaamse overheid en die stuurt de factuur naar de gemeenten. Zij zoeken op hun beurt het geld bij de burger via hun intercommunales. Zo hoeft niemand te zeggen dat hij de belastingen verhoogd heeft en wordt de Vlaming bedot. Dat is een pervers systeem', zegt Reekmans.