In Syrië met het Vlaams Belang: 'Mister Dewinter, ik zie de warmte in uw ogen'

In het spoor van een Belgische 'parlementaire delegatie' van extreemrechtse snit reisde dit blad mee naar het Syrië van president Assad. Hoe probeert een internationaal geïsoleerd regime zich weer op de kaart te zetten? En welke rol speelt Filip Dewinter daarin? In de ruïnes van Oost-Aleppo, de barakken van Latakia en het regeringskwartier in Damascus sprokkelde Knack scherven waarheid bijeen.