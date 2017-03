'In krom Nederlands brengt Jonas Van Thielen een monoloogje dat klinkt als een opiniestuk uit de krant'

Politiek theater is misschien wel het spannendste theater. Niet alleen omdat het doorgaans boeiender is dan het werk van leeglopende kunstenaars die de toeschouwer met hun hoogstpersoonlijke demonen lastigvallen, maar ook omdat het zo ontzettend veel moeilijker is. Weinigen slagen erin om grote politieke idealen naar het kleine leven van personages te vertalen zonder te eindigen met bordkartonnen figuurtjes die alleen maar clichés debiteren. Veel eenvoudiger is het om een soapachtig verhaal over politici en hun intriges te schrijven, maar de ambit...