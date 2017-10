Imam van de Grote Moskee Ndiaye Mouhameth Galaye: 'We hebben een Belgische islam nodig'

De meeste Vlamingen leerden Ndiaye Mouhameth Galaye kennen na zijn getuigenis voor de onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart. Of er Syriëstrijders hadden gestudeerd aan zijn Islamitisch Cultureel Centrum van België (ICC), waar elk jaar een paar duizend moslims komen bidden en islamles volgen? Nee, daar had hij geen weet van. De commissieleden waren verbouwereerd. Uit rapporten van de Staatsveiligheid bleek dat minstens twee Syriëstrijders daar islamonderwijs hadden gevolgd. Zijn verklaringen zouden ook niet sporen met wat ICC-directeur Jamal Saleh Momenah vertelde. Heeft één van beiden gelogen? Commissievoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) kondigde een formele klacht wegens meineed aan tegen beide heren. Die klacht is nog niet ingediend, maar wordt naar verluidt in detail 'voorbereid'.

