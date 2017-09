'Ik weet niet wanneer de nachtmerrie zal stoppen': jonge vluchtelingen in 11.11.11-campagne

Het pakkende beeldverhaal werd geregisseerd door Nic Balthazar en kreeg de titel 'Wij zijn mensen' mee. Zo vertelt Zabi over zijn gevaarlijk reis helemaal vanuit Afghanistan via Iran naar Europa: 'Vechten voor je leven. Dat was het moeilijkste'. Fawad looft hoe 'men hier zorgt draagt voor mensen. In mijn land was er een beetje minder respect voor de mens.' Noha hoopt dat 'we elkaar beter leren kennen en zullen zien dat we eigenlijk allemaal mensen zijn'.

Bekijk het volledige filmpje:

De nieuwe campagne is het derde deel in een drieluik waarvan de eerste twee 'I was a normal person' en 'Like any other human' eerder op Canvas werden uitgezonden.