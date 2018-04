Hoofdredacteur 't Pallieterke: 'De gemeenteraadsverkiezingen zullen tegenvallen voor de N-VA'

Klauw, zo heet het speciale bier dat parmantig op tafel staat in de redactielokalen van 't Pallieterke. 'We bieden het onze lezers te koop aan', zegt Karl Van Camp (58): 'Klauw verwijst natuurlijk naar de Vlaamse Leeuw, maar staat ook symbool voor het karakter van het blad.' Dat is niets gelogen. Sinds de eerste editie van 't Pallieterke in 1945 verscheen, kon het blad zijn plaats afdwingen bij de Vlaamse lezers. De ondertitel (op papier) is nog altijd 'voor mensen met een goed hart en een slecht karakter'. Op de website werd dat 'voor mensen met een hart voor Vlaanderen'.

...