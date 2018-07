Hoofddoek op school zorgt voor onenigheid in Gentse stadsbestuur

Moslimmeisjes die les volgen in een Gentse stadsschool mogen vanaf volgend schooljaar een hoofddoek dragen. Alleen wanneer meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen. Met dat nieuws kwam Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs in de Arteveldestad, in verscheidene kranten naar buiten.

Decruynaere reageerde daarmee op een vonnis van de Tongerse rechtbank, dat een groep moslima's uit twee Maasmechelse scholen toch een hoofddoek mogen dragen, ondanks het algemene verbod in het Gemeenschapsonderwijs (GO! ). Ondanks de nog lopende beroepsprocedure, kondigde de schepen aan dat ze per 1 september een achttal stadsscholen de mogelijkheid wil geven om de hoofddoek toe te laten.

'De rechter oordeelde dat een algemeen verbod niet kan', zegt ze. 'Alleen als de veiligheid of het schoolklimaat in een specifieke school in het gedrang komt, is een verbod geoorloofd. Wij hebben dat principe nu als algemene regel in de schoolreglementen van onze middelbare scholen gegoten.' Bij het nieuwe reglement zullen directies van Gentse stadsscholen de hoofddoek in regel toestaan, tenzij ze kunnen argumenteren waarom het niet mogelijk is. 'Ik moet mij houden aan wat de rechter zegt', aldus Decruynaere.

Maar binnen het Gentse stadsbestuur wordt de voortvarendheid van Decruynaere niet in dankbaarheid ontvangen. Dat standpunt is niet besproken, en dus ook niet politiek gedekt door het college', zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). 'We zijn hoogst verbaasd dat schepen Decruynaere dit debat nu aanwakkert'.

'Het is niet van moeten'

Ook bij SP.A, kartelpartner van Groen in Gent, vinden ze dat de kwestie eerst binnen het schepencollege besproken moet worden. 'We zijn inderdaad tegen een hoofddoekenverbod, maar het is niet van moeten', zegt lijsttrekker Rudy Coddens (SP.A). 'We geloven in de wijsheid van een schooldirectie om in te grijpen wanneer meisjes verplicht worden.' In haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen pleit het Gentse kartel voor actief pluralisme: 'Elke leerling moet zelf kunnen beslissen over het dragen van religieuze symbolen, met respect voor elkaars overtuiging, ook voor zij die beslissen om geen symbool te dragen'. Toch lijkt het niet zeker dat elke Gentse stadsschool de hoofddoek vanaf 1 september sowieso zal toelaten.

Open VLD wijst erop dat een definitieve juridische uitspraak nog niet gevallen is en vermoedt electorale motieven: 'Door voor haar beurt te spreken ondergraaft de schepen van onderwijs de sereniteit van het debat dat in het najaar zal gevoerd worden'. Later dit jaar buigt het Lokaal Overlegplatform (LOP) zich met alle netten over een gemeenschappelijk standpunt. De Gentse liberalen roepen op om het debat over de plaats van religie in de publieke ruimte 'sereen en met argumenten' te voeren. 'De aanpak van schepen Decruynaere zorgt alleen maar voor verhitting en polarisatie, en staat een sereen debat in de weg', klinkt het nog.

Maandagmiddag komt de Gentse meerderheid bijeen om het over de kwestie te hebben.