Honderdtal mensen betoogt in Brussel voor arbeiders zonder papieren

De betogers bekritiseerden "werkgevers die zonder scrupules misbruik maken van de onzekere situatie van werkkrachten zonder papieren om hen uit te buiten". Daardoor stimuleren ze volgens de manifestanten sociale dumping.

Op de manifestatie werd het geval van Mohamed aan de kaak gesteld, die geen verblijfsvergunning heeft en in 2013 via onderaannemers in de Brusselse tunnels werkte.

"Mohamed, die verre van een alleenstaand geval is, werkte voor TUNA, een onderaannemer van CFE, dat in 2013 via Beliris voor de MIVB werkte. Hij kreeg minder dan het minimumloon en had geen enkele bescherming op het werk", zo was bij de betogers te horen. "Onder andere via het systeem van onderaanneming profiteren werkgevers van gaten in de wetgeving om arbeidskrachten zonder papieren uit te buiten", stelde Eva Jimenez van de christelijke vakbond. "Aangezien het Brusselse gewest toeliet dat arbeiders zonder papieren als Mohamed uitgebuit werden en aan gevaren werden blootgesteld op bouwwerven voor openbare werken, menen we dat het gewest hem moet regulariseren en toegang tot een werkvergunning moet verschaffen aan arbeidskrachten zonder papieren", zei ze.