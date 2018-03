Honderd 'extremisten' per maand onderschept in Zaventem

'Dankzij het harde werk van onze politie én de investeringen in technologie, is onze luchthaven nu veel veiliger dan toen', zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) donderdag in Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

Twee jaar na de aanslagen draait het veiligheidsapparaat op de luchthaven op hoge toeren, zo blijkt uit de cijfers.

'Sinds enige tijd halen we een gemiddelde van 100 onderscheppingen per maand. Het gaat voor alle duidelijkheid meestal niet om echte terreurverdachten, maar om mensen die door de politie op een of andere manier gelinkt worden aan extremisme of radicalisering en daarom in de politiedatabank staan', klinkt het op het kabinet. Niet al die onderscheppingen leiden dus tot een aanhouding.