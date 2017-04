Homans start procedure om erkenning Limburgse moskee in te trekken

De moskeeën die door het Turkse overheidsdepartement Diyanet worden aangestuurd zijn al even in opspraak na berichten over spionagepraktijken, het opruien van de lokale Turkse gemeenschap en het importeren van het polariserende discours door de moskeeën.

Minister Homans vroeg in december al aan federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) of Staatsveiligheid haar de nodige informatie kon bezorgen zodat ze de erkenning van de betrokken moskeeën kon intrekken, en voor de Fatih Camii-moskee in Beringen belandde die informatie deze week op haar bureau.

"Uit de stukken die men ons geleverd heeft, blijkt dat er in Beringen praktijken zijn gebeurd die strijdig zijn met de voorwaarden die gelden voor erkende moskeeën in Vlaanderen", zegt Homans. Ze is daarom de procedure gestart voor het intrekken van de erkenning.

Nu moet de Moslimexecutieve zich nog uitspreken, en het lokale bestuur van de moskee krijgt de kans om zich te verdedigen. Als de moskee haar erkenning ingetrokken ziet, verliest de moskee haar subsidies en kan ook de imam niet langer rekenen op een toelage van de overheid.

Het is pas de tweede keer dat in Vlaanderen een procedure wordt gestart om een erkenning in te trekken.