Homans: 'De Vlaamse belastingbetaler moet de waanzin in de moskee van Beringen niet subsidiëren'

In een interview met Het Laatste Nieuws spreekt Homans klare taal. Volgens haar kan er geen discussie meer bestaan over het al dan niet erkennen van de Fatih-moskee in Beringen. "Via die moskee verspreiden Erdogan en zijn AKP hun propaganda bij Vlaamse Turken. Wie het daar niet mee eens is, wordt weggezet als terrorist en staatsvijand. Aanhangers van Gülen worden geweerd en geïntimideerd. Hun handelszaken worden geboycot. Voor de ambassade worden er messen getrokken tussen voor- en tegenstanders van Erdogan. Ik bedoel: om te weten dat er iets niet pluis is met Diyanet, heb je echt geen geheim rapport nodig", aldus Homans in de krant. "Moet je die praktijken blijven financieren met Vlaams belastinggeld? Nee."

De moskee zorgt al een tijdje voor wrevel tussen de coalitiepartners CD&V en N-VA. Zo tikten de christendemocraten eerder deze week Homans nog op de vingers naar aanleiding van de verspreiding van informatie van de Staatsveiligheid in verband met de Fatih-moskee. Al milderde Koen Geens, minister van Justitie (CD&V) afgelopen vrijdag zijn toon. "Het was vreemd dat we over de intrekking (van de erkenning van de moskee) tussen federaal en regionaal niet gesproken hebben. Dat was misschien aangewezen geweest". Hij wees erop dat op 19 april, na het omstreden referendum in Turkije, een overleg gepland was. "Dat was een goed moment geweest."

De bevoegdheid van wie?

Volgens Homans is de sluiting van de moskee in Beringen niet haar bevoegdheid. Zij wil zich naar eigen zeggen niet mengen in de bevoegdheid van Geens. Hij werkt op zijn beurt aan een nieuwe rondzendbrief over de erkenning van moskeeën. Hij doet dat in samenwerking met zijn collega's van Binnenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie - alle drie N-VA'ers. Het gaat er niet om dat het federale niveau die erkenning terug naar zich toe zou trekken, maar om adviezen "in de best mogelijke omstandigheden te kunnen afleveren". Volgens Geens blijft de erkenning dan weer een bevoegdheid van de minister van Binnenlands Bestuur.

Tot slot laat Homans weten dat de regering de andere twaalf Diyanet-moskeeën in Vlaanderen eveneens op de rooster gaat leggen. "Ik wil eerlijke antwoorden. Hoe groot en hoe dwingend is in die moskeeën de invloed van Erdogan? Vier maanden geleden heb ik dat aan de Turkse ambassadeur gevraagd. Vriendelijke man, maar hij ontkende alles. Zelfde vraag aan de Moslimexecutieve. Ook die ontkende alles. Terwijl je half blind en doof moet zijn om niet te weten wat hier gaande is", klinkt het.