Homans betreurt dat stukgelopen relatie met Tom Meeuws publiek werd gemaakt

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans betreurt dat haar stukgelopen relatie met Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws op de straatstenen heeft gegooid. Volgens de N-VA-minister heeft haar vroegere relatie met Meeuws 'geen enkele politieke relevantie'. Homans reageert daarmee op een artikel van Knack waarin een verband wordt gelegd tussen de aanvallen op Tom Meeuws en de relatie tussen hem en Homans die liep van half 2013 tot 2015.

Een hooggeplaatste N-VA'er vertelde aan Knack dat die episode inderdaad de aanleiding vormt voor de bitsige strijd in de Antwerpse politiek. 'Bij ons wordt inderdaad gezegd: "Meeuws moet kapot." Om wat hij Liesbeth heeft aangedaan.'

Homans is echter 'not amused'. 'Ik betreur uitermate dat een journalist elementen uit mijn privéleven van bijna vier jaar geleden vermengt met een lopende politieke discussie', stelt ze in een reactie aan Belga. 'Tot op heden respecteerde de pers het privéleven van politici zolang er geen politieke relevantie is. Net zoals jaren geleden, heeft ook vandaag mijn vroegere relatie met Tom Meeuws geen enkele politieke relevantie. En dus is er ook geen enkele aanleiding of verantwoording om mijn privéleven op straat te gooien.'